Il fuoriprogramma al Festival di Sanremo 2023 potrebbe costare caro a Blanco, che è attualmente indagato dalla procura di Imperia per danneggiamento. Il cantante, che non è riuscito a portare a termine come previsto la sua esibizione per via di un problema tecnico, si era accanito contro una scenografia presente sul palco, distruggendola. In seguito all’accaduto Blanco si era scusato con una lettera pubblica.

Blanco indagato per danneggiamento

Blanco potrebbe dover rispondere del reato di danneggiamento dopo il caso della scenografia floreale distrutta al Festival di Sanremo. Quanto accaduto sul palco dell’Ariston non era previsto dalla Rai e la procura di Imperia è intenzionata a far luce sul caso che ha fatto discutere per giorni il pubblico della rete.

Blanco aveva dichiarato di aver distrutto la scenografia perché, a causa di un problema tecnico, non aveva potuto esibirsi correttamente. Amadeus, direttore artistico della kermesse, aveva fatto sapere di aver ricevuto le scuse del cantante che, a seguire, si era scusato anche con un messaggio via social. Dopo quanto accaduto sul palco dell’Ariston, Blanco era stato fischiato e insultato dal pubblico dello show.

