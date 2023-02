Ludovica Valli ha postato un video sui social in cui la si vede piangere per i suoi sensi di colpa mentre è intenta ad allattare suo figlio.

Pochi giorni fa Ludovica Valli ha dato alla luce il suo secondo figlio, Otto Edoardo, di due anni più piccolo rispetto alla primogenita Anastasia. Nelle ultime ore l’influencer si è mostrata mentre allattava il suo bambino in preda a una crisi di pianto e ha dichiarato di sentirsi in colpa verso la sua altra bambina. Sui social le sue affermazioni hanno scatenato un putiferio e gli utenti l’hanno accusata di mandare un messaggio negativo per le altre neomamme.

Ludovica Valli

Ludovica Valli: le lacrime durante l’allattamento

Ludovica Valli ha raccontato ogni novità sulla nascita del suo secondo figlio attraverso i social e, nelle ultime ore, è finita nell’occhio del ciclone per essersi mostrata in lacrime mentre lo stava allattando. L’influencer ha domandato alla sua platea social come fare a non sentirsi in colpa per le attenzioni che, necessariamente, il neonato toglie alla sorella maggiore. Le sue parole hanno scatenato un vero e proprio putiferio e sui social c’è chi ha scritto:

“Sono così piena di tutto questo business che c’è intorno alla maternità, in ogni forma, dalle adv a queste micro-narrazioni che hanno come unico scopo quello di farsi fare articoli e creare engagement, ma vengono fatte passare per normalizzazione (e i fessi abboccano pure)”. Ludovica Valli replicherà alle polemiche nei suoi confronti?

