Gianluca Grignani ha annunciato via social di aver subito un grave e doloroso lutto. Il suo messaggio ha fatto commuovere i fan.

Uno dei più cari ed intimi amici di Gianluca Grignani, il chitarrista Alberto Radius, si è spento a 80 anni. Il musicista, reduce dal Festival di Sanremo, ha espresso il suo cordoglio via social con un toccante messaggio a lui dedicato:

“Non ho parole per descrivere uno dei risvegli più amari della mia vita”, ha scritto, e ancora: “I ricordi riaffiorano nella mente, momenti di vita e di musica vissuti insieme. Solo qualche mese fa eri qui in studio a stringermi durante l’ascolto di “Quando ti manca il fiato”… ed ora è proprio uno di quei momenti in cui il fiato manca davvero”.

Gianluca Grignani: il lutto

Alberto Radius, uno dei più celebri musicisti rock italiani, si è spento a 80 anni. In queste ore in tantissimi lo stanno ricordando e celebrando via social e Gianluca Grignani non ha mancato di esprimere tutto il suo dolore per quello che considerava il suo mentore. L’ultima apparizione di Radius in tv risale al 2021, quando partecipò al Festival di Sanremo insieme ai Coma Cose. Grignani ha fatto sapere che pochi mesi fa gli aveva fatto visita in studio per ascoltare il suo ultimo successo, Quando ti manca il fiato, brano da lui presentato a Sanremo.

In queste ore via social in tantissimi tra coloro che avevano conosciuto il chitarrista stanno esprimendo il loro cordoglio per la sua scomparsa.

