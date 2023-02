Chiara Ferragni e Fedez continuano a non proferire parola in merito alla loro crisi e, secondo i rumor, si sarebbero recati da un avvocato.

Separazione in vista per Chiara Ferragni e Fedez? L’esperta di gossip Deianira Marzano ha fatto sapere che i due, avvistati per l’ultima volta insieme la sera di San Valentino, si sarebbero recati in un noto studio legale di Milano. Secondo il rumor in questione la coppia potrebbe aver addirittura deciso di affrontare una separazione dopo quanto avvenuto al Festival di Sanremo (dove il comportamento di Fedez avrebbe mandato su tutte le furie sua moglie).

Chiara Ferragni e Fedez da un avvocato: l’indiscrezione

Da giorni Chiara Feragni e Fedez continuano a mantenere il più totale silenzio nonostante le voci su una loro presunta crisi siano sempre più insistenti.

Nelle ultime ore Deianira Marzano ha fatto sapere che i due si sarebbero recati nello studio di un avvocato e intanto, secondo il Corriere, la serie che li vede protagonisti su Prime Video potrebbe slittare di alcuni mesi. In tanti sui social sono impazienti di saperne di più da parte della coppia più amata dei social che, salvo casi eccezionali, non era mai stata così a lungo “distante” dai propri follower. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

