Il celebre musicista Giovanni Allevi sta combattendo la sua battaglia più difficile: dopo la diagnosi di mieloma multiplo si è sottoposto a una serie di terapie previste per casi come il suo e che purtroppo si sono rivelate particolarmente pesanti. Allevi ha dichiarato via social di avere alcune fratture causate dal mieloma e ha affermato che certe volte, a causa del dolore, perderebbe fiducia nei suoi sforzi.

“Il mieloma mi ha lasciato fratture ossee in diverse parti del corpo, in particolare le vertebre, alcune delle quali sono inoperabili e forse rimarranno doloranti per sempre. E allora mi chiedo cosa significhi combattere“, ha dichiarato il musicista via social.

Attraverso i social Giovanni Allevi aggiorna di tanto in tanto i suoi fan, impazienti di conoscere i progressi da lui fatti nella sua battaglia contro la malattia. Il musicista non ha nascosto che, a causa del mieloma e delle terapie, non riuscirebbe più a suonare e ha anche rivelato che la patologia gli avrebbe causato la frattura di alcune vertebre. In queste ore in tanti sui social gli hanno inviato i loro messaggi di calore e di solidarietà, e sono impazienti di saperne di più in merito al suo stato di salute.

“Come sto? In tanti me lo chiedete. Non bene, è forse il periodo più difficile della mia vita. Ma le terapie stanno facendo il loro lavoro”, ha dichiarato via social Allevi, che dallo scorso giugno sta combattendo contro la malattia.

