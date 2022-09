Giovanni Allevi è tornato a confessarsi con i suoi fan durante la sua difficile battaglia contro il tumore.

Giovanni Allevi sta affrontando una dura battaglia contro il tumore che ha scoperto di avere alcuni mesi fa, e sui social si è abbandonato a uno sfogo con cui ha rivelato ai fan quali sarebbero le sue condizioni attuali. In tanti gli hanno inviato i loro messaggi d’affetto e di calore, e il pianista ha scritto: “Cosa sto imparando in questi mesi di dolore fisico e mentale? Che le parole sono potenti farmaci, che la speranza ha effetti fisici positivi sulle cellule”, e ancora: “Platone lo aveva già intuito e oggi le moderne neuroscienze lo confermano. Per questo in ogni circostanza, dobbiamo scegliere cosa dirci ed essere consapevoli dell’enorme potenziale che abbiamo”.

Giovanni Allevi: la confessione sulla malattia

Giovanni Allevi sta combattendo una delle prove più difficili che la vita gli ha presentato dopo che alcuni mesi fa gli è stato diagnosticato un mieloma. A causa della malattia il musicista ha confessato di non riuscire più a suonare ma ha anche svelato che sta scrivendo una canzone intitolata proprio Mieloma. Sui social ha più volte condiviso con i fan i suoi messaggi di speranza e in tanti hanno cercato di incoraggiarlo e fargli sentire il loro affetto a causa di questo momento per lui particolarmente doloroso. Alcuni mesi fa Allevi ha anche perso in maniera tragica la sua unica sorella, Maria Stella Allevi.

