Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha scritto una commovente dedica per i suoi genitori.

Marco Mengoni ha trionfato per la seconda volta sul palco di Sanremo e, nelle ultime ore, ha dedicato un commovente messaggio ai suoi genitori, Nadia e Maurizio, che gli hanno insegnato qualcosa di veramente importante sull’amore.

“Forse l’amore è universale e infinito. La Materia più piena di cui siamo fatti, che non si può comprimere, definire o catalogare. Questo è quello che mi hanno insegnato Nadia e Maurizio. La bellezza dell’amore dei propri genitori”, ha scritto il cantante nel suo post via social.

Marco Mengoni: la dedica ai genitori

Dopo il trionfo a Sanremo 2023 Marco Mengoni ha annunciato che adesso tornerà a dedicarsi a ciò che veramente è importante per lui, ossia la sua famiglia. Il cantante in queste ore ha voluto esprimere con una dedica la sua gratitudine ai suoi genitori, che non hanno mai mancato di sostenerlo e incoraggiarlo nel perseguire i suoi sogni.

Il vincitore di Sanremo nelle ultime ore è stato al centro di un gossip che lo ha visto protagonista insieme a Ultimo, il quarto finalista alla kermesse che, secondo i rumor in circolazione, avrebbe evitato di rivolgerli la parola per tutta la durata dello show. Sarà vero? Mengoni non si è espresso pubblicamente sulla questione.

