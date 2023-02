Sara Scaperrotta, ex fidanzata di Nicolò Zaniolo, ha scagliato una frecciatina contro i genitori del calciatore.

Sara Scaperrotta e Nicolò Zaniolo hanno avuto insieme un figlio, Tommaso, ma si sono separati pochi mesi prima della nascita del bambino. Attraverso i social la modella si è scagliata più volte contro il suo ex e, nelle ultime ore, ha scagliato una frecciatina contro i genitori del calciatore, che a suo dire avrebbero visto il nipote solo 2 volte in 18 mesi. “Due volte in diciotto mesi per te sono abbastanza?”, ha scritto nelle sue stories rispondendo a un fan che le chiedeva quali fossero i rapporti tra lei e gli ex suoceri.

Sara Scaperrotta contro i genitori di Zaniolo

Sara Scaperrotta ha scelto di avere suo figlio Tommaso senza poter contare sulla famiglia del suo ex ma poi, dopo la nascita del bambino, Zaniolo ha confessato di volersi assumere le sue responsabilità di padre.

A quanto pare però i rapporti tra la sua ex e la sua famiglia non sarebbero dei migliori, e Sara Scaperrotta ha lasciato intendere che i genitori del calciatore non sarebbero abbastanza presenti nella vita del suo bambino. Al momento né il calciatore né la sua famiglia hanno replicato alla frecciatina della modella e in tanti sono impazienti di sapere se lo faranno.

