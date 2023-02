Fedez e Chiara Ferragni sono stati avvistati nel ristorante di Antonino Cannavacciuolo dopo le voci che li volevano in crisi.

Da una settimana Chiara Ferragni e Fedez non si mostrano insieme sui social né hanno rotto il silenzio in merito alle voci che li vorrebbero in crisi. Nelle ultime però Deianira Marzano ha condiviso alcune foto in cui si vedono i due varcare l’ingresso di Villa Crespi, il prestigioso ristorante di Antonino Cannavacciuolo, dove sarebbero stati a cena insieme. In tanti iniziano a credere che quella della loro presunta crisi sia solamente una montatura per far aumentare l’attenzione dei fan attorno alla loro vita privata.

Chiara Ferragni Fedez

Chiara Ferragni e Fedez a cena da Cannavacciuolo

Cosa sta succedendo davvero tra Chiara Ferragni e Fedez? L’influencer continua a mostrarsi da sola via social e nei giorni scorsi ha gettato nel panico i suoi fan postando una foto in cui era ritratta senza la fede al dito. Anche suo marito continua a mantenere il più totale riserbo in merito alle indiscrezioni sulla presunta crisi con la moglie ma, nelle ultime ore, è stato avvistato insieme a lei al ristorante di Antonino Cannavacciuolo.

In tanti iniziano a credere che la coppia stia cavalcando l’onda del gossip solo per aumentare l’attenzione su di sé e fare il tanto atteso annuncio che i due avevano preannunciato avrebbero fatto dopo la fine di Sanremo. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e sembra che i due beniamini dei social non siano ancora intenzionati a rompere il silenzio sulla questione.

