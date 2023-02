Ospite a Domenica In Rosa Chemical ha commentato le ultime affermazioni del famoso cantante Renato Zero sul suo conto.

Renato Zero ha rilasciato un’intervista a Fq Magazine dove ha parlato dell’atteggiamento trasgressivo di Rosa Chemical, affermando che avrebbe preso ispirazione da lui. Il cantante, ospite a Domenica In, ha replicato alle parole del famoso collega confessando di essere dispiaciuto per quanto da lui affermato perché, finora, avrebbe sempre sottolineato di essersi ispirato a lui.

“Io nutro una grande ammirazione. Io in tutte le interviste che ho rilasciato l’ho citato, io ho una grande stima per Renato, mi è dispiaciuto leggere quelle cose”, ha affermato.

Rosa Chemical

Rosa Chemical e Renato Zero: la replica

Rosa Chemical è stato ospite a Domenica In dove ha ribadito la sua stima per Renato Zero e ha sottolineato di aver preso ispirazione dal celebre cantante. Nella sua ultima intervista a FQ Magazine, Renato Zero non le aveva mandate a dire a Chemical e sul chiacchiericcio montato dopo la sua partecipazione a Sanremo 2023:

“Quando apro i social mi accorgo di avere un numero impressionante di sosia! Penso ci dovrebbe essere l’opportunità di uscire da questi stratagemmi. Bisognerebbe che oggi i ragazzi fossero più pronti, prima di essere mandati allo sbaraglio. Ma la garanzia è che l’originale vince sempre”, aveva confessato il cantante. Tra lui e Rosa Chemical ci saranno ulteriori chiarimenti?

