Nelle ultime ore si è creato allarme per le condizioni di salute di Pippo Baudo, che ha deciso personalmente di tranquillizzare i suoi fan.

A Italia Sì Pippo Balistreri ha sollevato l’angoscia generale affermando che Pippo Baudo sarebbe stato male. Nelle ultime ore il celebre volto televisivo ha rotto personalmente il silenzio e (stando a quanto riporta il Messaggero) ha fatto sapere: “Il mio nome è Baudo, Pippo Baudo. Tranquilli, sto bene, sono stato a pranzo fuori. Non capisco come siano circolate certe notizie. E il miglior modo per rassicurare tutti è risponderle di persona“.

Pippo Baudo come sta: le sue condizioni

Pippo Baudo ha voluto tranquillizzare personalmente i suoi fan dopo che, nelle ultime ore, si sono sparse le voci in merito a un suo presunto malore. A lanciare l’indiscrezione era stato Pippo Balistreri, storico collaboratore di Baudo, che a Italia Sì aveva affermato in preda alla commozione di temere per le condizioni del celebre volto tv che, a suo dire, non sarebbe stato bene.

Per il momento sembra che la questione sia definitivamente smentita e in tanti sono curiosi di sapere se e quando potranno rivedere Baudo in tv. Da tempo il conduttore è lontano dalle scene, ma non perde occasione per commentare pubblicamente alcune delle notizie relative al mondo dello spettacolo.

