Ospite a Verissimo Michelle Hunziker ha rotto per la prima volta il silenzio sulla sua separazione da Tomaso Trussardi.

Per la prima volta a Verissimo Michelle Hunziker ha parlato della sua dolorosa separazione da Tomaso Trussardi, padre delle sue due figlie più piccole. I due avrebbero tentato di mantenere rapporti amichevoli per il bene delle loro bambine, ma la conduttrice non ha nascosto che il loro addio ha rappresentato per lei un dolore difficile da superare. “È un grande dolore. Hai fatto un investimento emotivo, ci hai creduto tantissimo e quando questo progetto fallisce è un dolore per tutti. Però è anche importante comprendere che il tempo guarisce tutto”, hai confessato.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker: la confessione sull’addio a Trussardi

Per la prima volta Michelle Hunziker ha parlato pubblicamente dei sentimenti che hanno accompagnato la sua rottura da Tomaso Trussardi e non ha nascosto di esser stata particolarmente addolorata per il suo addio all’imprenditore. La showgirl sta affrontando un periodo di grande cambiamento visto che molto presto diventerà nonna per la prima volta. A Verissimo infatti ha confessato di essere più emozionata che mai per il suo primo nipotino in arrivo e ha lodato il grande amore vissuto da sua figlia Aurora con il fidanzato Goffredo Cerza.

“Lo hanno cercato ed era arrivato il momento. L’amore è una cosa bellissima. In questo periodo li vedo così felici e questo per una mamma è la cosa più bella”, ha rivelato al salotto tv della Toffanin.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG