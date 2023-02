Chiara Ferragni e Fedez continuano a non mostrarsi insieme sui social e sulla vicenda si è scatenata l’ironia della rete.

Da oltre una settimana Chiara Ferragni e Fedez evitano di mostrarsi insieme sui social e, sebbene inizialmente si siano diffusi i gossip in merito a una loro presunta crisi, i due nei giorni scorsi sono stati più volte avvistati insieme. La vicenda ha sollevato l’ironia della rete e in molti ipotizzano che l’influencer stia cavalcando l’onda del gossip solo per ottenere ulteriore visibilità.

“Signora Chiara, Fedez può scendere a giocare con noi o è in castigo?”, ha scritto un utente tra i commenti dell’influencer, mentre un altro ha aggiunto: “Ancora niente Fedez, ripasso domani”. Tra i commenti a una foto che ritraeva Chiara con la sua famiglia qualcuno ha invece ironizzato scrivendo: “Fedez che intanto fa la foto”.

Chiara Ferragni: ironia social per l’assenza di Fedez

Mentre fino a qualche giorno fa il pubblico social era in allarme per quella che sembrava un evidente crisi tra Chiara Ferragni e suo marito, nelle ultime ore a molti sono sembrate delle vere e proprie forzature le ultime foto postate dall’influencer (da cui il marito è sempre stato rigorosamente tagliato fuori), specie dopo gli avvistamenti avvenuti negli ultimi giorni. Chiara Ferragni infatti è tornata a sfoggiare la fede al dito e lei e il rapper sono stati avvistati a cena da Cannavacciuolo.

I due avrebbero anche preso parte a un pranzo di famiglia e, pertanto, in molti hanno iniziato a ironizzare tra i commenti alle foto dell’imprenditrice digitale per quella che sembra essere l’assenza “ragionata” di suo marito dalle foto. Lei e il rapper faranno finalmente chiarezza in merito alla questione?

