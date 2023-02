Wanda Nara ha confessato a Belve il suo ritorno di fiamma con il marito Mauro Icardi, padre delle sue due figlie.

A sorpresa Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme. La manager e showgirl, ospite a Belve, ha smentito quindi quanto affermato nei mesi scorsi, ossia di essere ormai decisa a firmare le sue carte di divorzio mettendo fine alla sua storia con il calciatore. “Stiamo insieme. Siamo sempre stati una famiglia. Speriamo che sia così per tutta la vita non solo per il weekend”, ha dichiarato al salotto tv di Francesca Fagnani.

Wanda Nara e Mauro Icardi: il ritorno di fiamma

Wanda Nara a quanto pare ha ceduto alle insistenti avance di Mauro Icardi che, dopo il suo annuncio d’addio, ha dato prova pubblicamente di non voler rinunciare alla sua storia d’amore con la manager madre delle sue due figlie. I due hanno attraversato un periodo di crisi a causa – sembra – di alcuni reciproci tradimenti e proprio al salotto tv della Fagnani, Wanda Nara ha scagliato una bordata alla moglie di Keita Baldé (che attraverso i social si era riferita a lei con il termine “Wacca” a causa della sua presunta liaison con il marito).

“Capisco che certe donne anziché arrabbiarsi con chi hanno accanto se la prendono con altre donne”, ha affermato. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

