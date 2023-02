Aurora Ramazzotti sta per diventare mamma per la prima volta e ha deciso di realizzare un regalo speciale per il suo piccolo in arrivo.

Aurora Ramazzotti ha mostrato via social il prezioso regalo da lei preparato per quando il suo bambino sarà abbastanza grande da apprezzarlo: si tratta di uno speciale album dei ricordi contenente molte delle sue foto in compagnia dei suoi affetti più cari e che raccontano la sua vita e la sua storia d’amore con il fidanzato, Goffredo Cerza, prima dell’arrivo del loro figlio.

“La mia idea era quella di raccontare la nostra storia fino all’arrivo del pargolo, come se stessi parlando direttamente a lui”, ha svelato Aurora nelle sue stories, catturando l’attenzione dei suoi fan.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: il regalo per il figlio

Aurora Ramazzotti è più emozionata che mai per l’imminente arrivo del suo primo figlio e, attraverso i social, ha svelato alcuni dettagli e retroscena relativi alla sua gravidanza. Nelle ultime ore ha anche mostrato l’album di foto che ha meticolosamente scelto e selezionato per realizzare il regalo del suo piccolo, che così un giorno potrà scoprire attraverso le foto i dettagli delle vite dei suoi genitori.

I due continuano a mantenere il massimo riserbo sull’arrivo del bebè che, secondo indiscrezioni, dovrebbe nascere in una clinica svizzera. Al momento non è dato sapere quale sarà il nome scelto per il bambino.

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG