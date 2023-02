Stando ai rumor in circolazione l’ex suora Cristina Scuccia sarà una delle naufraghe della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Cristina Scuccia, l’ex rivelazione di The Voice che ha detto addio all’abito monacale, sarebbe stata scelta come naufraga per l’Isola dei Famosi. Dopo aver abbandonato la sua vita da suora, Cristina Scuccia si è trasferita in Spagna, dove lavora come cameriera. Durante la sua ultima intervista tv (a Verissimo) aveva lasciato senza parole i molti che avevano seguito la sua carriera a The Voice:

“Ho fatto un salto nel vuoto ed ero preoccupata di finire sotto un ponte, lo ripetevo sempre alla mia psicologa. Oggi invece vivo in Spagna e faccio la cameriera” aveva dichiarato, e ancora: “Il successo non ha messo in crisi la vocazione ma ha piuttosto favorito un percorso di crescita”.

Suor Cristina Scuccia

Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi

Secondo rumor diventati sempre più insistenti (e riportati da Tpi) Cristina Scuccia avrebbe deciso di partecipare all’Isola dei Famosi, il reality show al via da aprile e che ancora una volta sarà condotto da Ilary Blasi.

La vicenda ovviamente ha sollevato non poche polemiche in rete dove già in molti avevano accusato la Scuccia di aver abbandonato le vesti da suora solo perché interessata al successo facile acquisito dopo la sua partecipazione a The Voice. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti sono curiosi di sapere come se la potrebbe cavare una volta approdata in Honduras.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG