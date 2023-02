Giovanni Ciacci ha fatto un’inaspettata confessione in merito ai cattivi rapporti avuti da Carmen Russo e Pamela Prati.

Ospite a GF Vip Party Giovanni Ciacci ha svelato alcuni inattesi retroscena su due ex protagoniste indiscusse del GF Vip, ossia Pamela Prati e Carmen Russo. Stando a quanto svelato dal costumista i rapporti tra i due non sarebbero mai stati buoni: “Non vedevo una cosa del genere dai tempi di Bartali e Coppi, perché una non si presenta, l’altra la convoca…”, ha dichiarato, e ancora: “Come vi ho detto sempre, ci sono molti più scandali nel parterre di Cinecittà che dentro la casa (…) Che in confronto quella di Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi è da dilettanti”.

Giovanni Ciacci ha svelato che l’antipatia e le rivalità tra Carmen Russo e Pamela Prati andrebbero ormai avanti da anni e ha anche aggiunto che, lontane dalle luci dei riflettori, le due non si sopporterebbero. Le due ex vip del reality show di Signorini replicheranno alle parole di Ciacci sul loro conto?

In tanti tra i fan dei social sono curiosi di saperne di più ma al momento nessuna delle due ha svelato ulteriori retroscena sulla questione. Ciacci è stato ospite a GF Vip Party dopo che, nelle ultime settimane, si era lamentato per come erano andate le cose per lui dopo la squalifica al GF Vip.

