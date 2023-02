Dopo la morte di Costanzo dei fan hanno chiesto a Maria De Filippi un selfie nella camera ardente. La vicenda ha suscitato una polemica.

In queste ore in tanti hanno espresso il loro sgomento per il comportamento di alcune persone giunte alla camera ardente allestita per la scomparsa di Maurizio Costanzo e che, dopo aver fatto le condoglianze alla vedova Maria De Filippi, le hanno chiesto di posare per un selfie.

La conduttrice non si è sottratta ma in tanti, sui social, hanno condannato il gesto fatto da parte degli sconosciuti e tra questi vi è stata anche l’amica della conduttrice Sabrina Ferilli, che in risposta a un post della Lucarelli sulla questione ha scritto: “Se a casa non ti hanno insegnato l’educazione non credo te la possa insegnare io. Però almeno ti farei capire che non si fa“.

Maria De Filippi, i selfie alla camera ardente: le polemiche

In queste ore in tantissimi hanno preso le difese di Maria De Filippi che, durante il terribile lutto per la morte di suo marito Maurizio Costanzo, si è trovata a dover rispondere alle richieste dei fan che le hanno chiesto di posare difronte alla bara nella camera ardente.

La vicenda è stata condannata con fermezza dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha affermato senza troppi giri di parole che avrebbe mandato a quel paese le persone in questione. Rita Dalla Chiesa si è unita a lei e a Sabrina Ferilli affermando: “Esatto e comunque non bisogna nascondergli la faccia… ma ingrandirla e farla riconoscere a più’ persone possibili. Ha violentato il dolore“. In tanti, anche in rete, hanno espresso il loro sgomento per la vicenda.

