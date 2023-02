Il celebre conduttore e giornalista italiano Maurizio Costanzo è scomparso a 84 anni. Il mondo dello spettacolo è in lutto.

Maurizio Costanzo si è spento a 84 anni. La notizia è stata riportata dal suo ufficio stampa con una nota diffusa dall’Ansa. Al momento non sono giunte dichiarazioni da parte dei familiari del celebre volto tv né da parte di sua moglie, la conduttrice Maria De Filippi.

Il mondo dello spettacolo della cultura italiano piangono il celebre giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo. Il giornalista aveva 84 anni e viveva a Roma insieme alla moglie, Maria De Filippi, con cui aveva adottato suo figlio Gabriele. Costanzo ha avuto anche altri due figli, Camilla e Saverio, durante la sua unione con Flaminia Morandi.

Al momento non sono note le cause della scomparsa del celebre volto del piccolo schermo italiano e in tanti sui social si sono riversati sulle pagine a lui dedicate esprimendo tutto il loro cordoglio per la tragica notizia. Maria De Filippi aveva recentemente confessato quanto pensare alla sola idea di sopravvivere al marito fosse per lei insopportabile.

