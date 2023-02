In tanti tra vip, amici e colleghi hanno ricordato e omaggiato Maurizio Costanzo, il celebre conduttore e giornalista scomparso a 84 anni.

Il celebre volto tv Maurizio Costanzo si è spento a 84 anni. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa del giornalista che ha scritto un’importante fetta della storia televisiva italiana. Tra questi il celebre conduttore Pippo Baudo ha dichiarato a La Repubblica: “Sono senza parole, ha inventato un modo di fare tv”. Alex Britti, che ha confessato di aver trascorso addirittura una vacanza in compagnia di Costanzo, ha detto:

“Un amico, una persona bellissima, corretta, onesta. Ci ho scritto tante cose insieme. Ci ho passato momenti belli, intensi, profondi, come era lui. Sono stato un’estate a casa sua al mare, stavamo tutto il giorno insieme. Abbiamo scritto, giocato, lavorato con serenità. Perdo un amico importante”.

Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo: il ricordo dei vip

La notizia della scomparsa improvvisa di Maurizio Costanzo ha lasciato senza parole i tanti fan, amici e colleghi che avevano avuto modo di conoscerlo durante la sua lunga e brillante carriera nel mondo dello spettacolo. In suo ricordo si sono espressi Pippo Baudo e Alex Britti, ma anche Pierluigi Diaco e Giorgia Meloni.

“Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari”, ha scritto la premier in merito alla scomparsa del giornalista. Al momento non è giunto alcun comunicato ufficiale da parte della moglie di Costanzo, Maria De Filippi, che nel 2020 aveva festeggiato con lui 25 anni di matrimonio.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG