A poche ore dall’annuncio della scomparsa di Maurizio Costanzo sono emersi alcuni retroscena sull’inaspettata morte del conduttore.

Maurizio Costanzo si è spento a Roma il 24 febbraio 2023 all’età di 84 anni. Il conduttore non aveva fatto segreto di soffrire di alcuni problemi di cuore e, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe mancato proprio per un arresto cardiaco avuto alla Clinica Paideia di Roma, dov’era in cura già da una settimana. Al momento sua moglie Maria De Filippi non ha emesso comunicati ufficiali in merito alla scomparsa del giornalista, ma nella giornata del 25 febbraio verrà allestita la camera ardente.

Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo: le cause della morte

Stando alle indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, il celebre giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo si sarebbe spento per un arresto cardiaco. La notizia della sua scomparsa ha lasciato senza parole i tanti fan, amici e colleghi che avevano avuto occasione di conoscerlo nell’arco della loro carriera.

Al momento non è giunta alcuna comunicazione ufficiale da parte della moglie del conduttore, Maria De Filippi, ma ovviamente è stata annullata la messa in onda dei suoi programmi tv. In tanti sui social stanno dedicando a lei e a Costanzo i loro messaggi d’affetto e di cordoglio.

