Fedez è tornato sui social per replicare contro un articolo di Selvaggia Lucarelli e ha mostrato un’evidente balbuzie.

Da giorni Fedez non appare sui social ma, nelle scorse ore, ha postato alcune stories dove lui stesso si è dovuto giustificare per via della sua evidente balbuzie. Il rapper ha più volte interrotto il suo discorso e infine ha dichiarato: “Vi chiedo scusa per la balbuzie ma è un problema che ho da un po’ di tempo, ci metto tempo a formulare alcune frasi”.

Fedez

Fedez: la balbuzie

Già nei giorni scorsi (in occasione dell’uscita del suo podcast) in tanti si sono accorti sui social che Fedez avesse iniziato a manifestare un evidente problema di balbuzie. Questa problematica ha ricominciato a manifestarsi anche nelle ultime ore, quando il rapper si è visto costretto a replicare a un articolo di Selvaggia Lucarelli sul suo conto. Al momento Fedez non ha ancora fatto chiarezza sulle ultime vicissitudini riguardanti la sua vita privata e in particolare sulla sua presunta crisi con la moglie, Chiara Ferragni, con avrebbe discusso nel backstage di Sanremo.

La coppia si è chiusa nel massimo riserbo e in tanti sono impazienti di sapere se i due faranno finalmente chiarezza in merito alla vicenda.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG