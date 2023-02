Attraverso i social Selvaggia Lucarelli ha fatto chiarezza sul caso delle uova pasquali realizzate da Walcor in collaborazione con Fedez.

Selvaggia Lucarelli è tornata a fare luce su un’iniziativa commerciale comunicata in modo poco chiaro (così da sembrare beneficenza) e che ha a che fare con Fedez. Il rapper ha prestato il suo volto per le uova di cioccolato realizzate da Walcor ma l’operazione, che sarebbe stata ufficializzata con intenti benefici, a quanto pare ha poco a che fare con la beneficenza.

“Mi sembra incredibile che ancora una volta non si spieghi al consumatore che collegamento ci sia tra l’acquisto dell’uomo, il testimonial (Fedez), l’azienda che produce l’uovo e la beneficenza (…) Telefono a Walcor e dopo imbarazzi (…) viene fuori che: Fedez ha percepito compenso per cessione della licenza (nome e disegno che lo ritrae). Anche in questo caso comprando l’uomo non si contribuisce alla beneficenza. Fedez, oltre al suo compenso per la licenza, ha preteso da contratto che Walcor versi una cifra non quantificata alla sua fondazione benefica“, ha scritto la giornalista nelle sue stories.

Mentre sui social si continua a parlare della sua controversa e presunta crisi con Chiara Ferragni, Fedez è finito nell’occhio del ciclone per il caso delle uova Walcor di cui è stato testimonial e che, stando a quanto ha fatto sapere Selvaggia Lucarelli, sarebbero l’ennesima operazione commerciale poco chiara lanciata dal rapper così come da sua moglie (Chiara Ferragni è stata infatti protagonista di un caso simile con i suoi pandori di Natale). Il rapper replicherà alla questione?

