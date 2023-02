Antonella Clerici ha inviato quella che sembra essere un’evidente frecciatina, forse contro qualcuno al Festival di Sanremo.

Stanno facendo il giro dei social le ipotesi in merito a quanto affermato da Antonella Clerici durante l’ultima puntata di È sempre mezzogiorno, dove la conduttrice sembra aver scagliato una vera e propria frecciatina infuocata contro un non meglio precisato qualcuno.

“Io vorrei dire una cosa ai ragazzi o alle ragazze che ci scrivono tante volte, quelli che vogliono fare il nostro lavoro. Voi sentite come parlano le persone che hanno un italiano forbito, che non devono leggere il gobbo, che sono capaci di tenere un discorso o un dialogo ecco bisogna studiare, non bisogna imparare solo a leggere il gobbo, mi raccomando”, ha affermato la conduttrice senza però svelare a chi stesse facendo riferimento. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

Antonella Clerici

Antonella Clerici: la frecciatina

Antonella Clerici ha scagliato una frecciatina durante l’ultima puntata del suo show È sempre mezzogiorno e tanti credono che la conduttrice si sia riferita al Festival di Sanremo, dove praticamente chiunque sul palco (per esigenze dovute alla diretta) è stato costretto a leggere il gobbo.

All’ultima edizione della kermesse vi sono stati anche episodi inaspettati e dimenticanze e ad esempio Eros Ramazzotti ha scordato alcune parole di un suo celebre brano perché, a suo dire, non sarebbero apparse proprio sul gobbo. Antonella Clerici svelerà ulteriori dettagli in merito alla vicenda?

