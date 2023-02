Leo Gassmann ha uno splendido legame con sua madre Sabrina e sui social ha postato un video che li vede protagonisti.

Leo Gassmann, figlio di Alessandro Gassmann e di Sabrina Knaflitz, non ha fatto segreto di avere uno splendido rapporto con i suoi genitori e, nelle ultime ore, ha condiviso un tenero video in cui lo si vede cantare con sua madre sulle note di Il mio terzo cuore, brano che ha presentato a Sanremo 2023. Nel video i due si abbracciano e ridono sulle note del brano e in tanti sui social li hanno lodati con una pioggia di like.

Leo Gassmann: il video con la madre

Leo Gassmann non ha fatto segreto di avere uno splendido legame con i suoi genitori che, nonostante la loro popolarità, lo hanno cresciuto con valori semplici: “Sono stati intelligenti e non mi hanno mai fatto sentire il peso del mio cognome” ha dichiarato il cantante a Vanity Fair, e ancora: “Sono cresciuto con tanto amore, questa è una fortuna”.

Leo è riuscito a dar loro una grande soddisfazione conseguendo la laurea e soprattutto venendo scelto per la seconda volta come cantante in gara al Festival di Sanremo. In tanti sono curiosi di sapere quali altre sorprese riserverà il futuro al giovane cantante e se emergeranno ulteriori dettagli sulla sua vita privata.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG