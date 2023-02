Wanda Nara ha annunciato il suo ritorno di fiamma con Icardi e ha svelato cosa le avrebbe regalato il calciatore.

Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme e, per sancire la rappacificazione, il calciatore ha fatto dono alla manager e showgirl di un oggetto raro e dal costo a dir poco esagerato: si tratterebbe di una borsa Birkin Himalaya di Hermès dal valore di 300mila euro. Il costo, ha specificato la stessa Nara a Belve, sarebbe motivato dalla rarità dei materiali usati per realizzare la borsa in questione e, a seguire, lei stessa ha ammesso: “Certo che me la tengo, quasi ci dormo con la borsa! È il mio secondo amore”.

Wanda Nara: la borsa dal prezzo esagerato

A quanto pare Mauro cardi avrebbe scelto un oggetto davvero esclusivo per fare pace con sua moglie Wanda Nara: il calciatore avrebbe acquistato per la showgirl una borsa Birkin dal costo di 300mila euro e caratterizzata da rifiniture con diamanti e oro bianco. Wanda Nara ha ammesso senza imbarazzo che sarebbe arrivata quasi a “dormire” con la borsa in questione pur di non separarsene.

Lei e Mauro Icardi nell’ultimo anno hanno vissuto alcuni gravi periodi di crisi a causa – sembra – dei loro reciproci tradimenti ma a sorpresa, solo alcuni giorni fa, la showgirl ha annunciato a Belve il loro ritorno di fiamma. In tanti tra i fan dei social sono curiosi di sapere se la coppia sia destinata a durare e cosa riserverà loro il futuro.

