Per la prima volta Noemi Bocchi ha condiviso un lungo post via social dove si è confessata a cuore aperto.

Dopo lo scandalo relativo alla sua unione con Francesco Totti (con cui si è decisa a uscire allo scoperto dopo l’addio ufficiale tra l’ex calciatore e la moglie, Ilary Blasi) Noemi Bocchi ha rotto per la prima volta il silenzio sui social e l’ha fatto per un motivo ben preciso: la flower designer ha voluto parlare della Diastasi addominale, patologia di cui ha a lungo sofferto. Nella prima parte del suo messaggio Noemi ha fatto riferimento alla vicenda con quella che sembra essere una chiara menzione all’ultimo periodo della sua vita, quello legato alla sua unione con Francesco Totti.

“C’è un tempo per ogni cosa…uno per parlare e uno per tacere. Per tutta la vita ho scelto di tacere per proteggermi. Il più delle volte perché non venivo ascoltata dalle persone a me vicine e restare in silenzio era più facile. Tante volte perché mi sono sentita raccontare in ruoli che non mi appartenevano, ma anche i ruoli “scomodi” fanno parte della vita di ognuno di noi e si accettano per svariati motivi. Per molto tempo mi son sentita a metà: metà qui e metà altrove. Un altrove che non conoscevo e mi faceva paura. (…) Mi sto riferendo a ciò che è successo nell’ultimo periodo? Forse alcune parole fanno pensare di si e, forse, in parte è anche vero!“.

Noemi Bocchi: le prime parole sui social

Finora Noemi Bocchi ha mantenuto il più totale riserbo sulla sua vita e sulla sua relazione ormai ufficiale con Francesco Totti. In queste ore la flower designer ha rotto per la prima volta il silenzio via social per parlare di una grave patologia da cui è stata colpita a seguito del parto (ha due figli con il suo ex marito) e per lanciare un messaggio di speranza alle sue fan.

Il suo post sui social è stato preso di mira dagli haters e in tanti si sono scagliati contro Noemi paragonandola all’ex moglie di Totti, Ilary Blasi. Ora che ha rotto il silenzio via social, Noemi replicherà alle molte critiche sul suo conto?

