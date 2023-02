A quasi due settimane dalla fine di Sanremo, Chiara Ferragni e Fedez non hanno ancora rotto il silenzio sulla loro presunta crisi.

Le voci su una presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sono diventate sempre più insistenti e, nelle ultime ore, secondo finti riportate da Vanity Fair, il rapper sarebbe addirittura arrivato a cercare ospitalità da alcuni amici dopo che sua moglie lo avrebbe “sfrattato” sul divano di casa. I due, secondo i rumor in circolazione, vivrebbero come separati nel loro lussuoso appartamento a CityLife.

Chiara Ferragni Fedez

Fedez cerca ospitalità da amici: la crisi

Benché in molti sospettino che la loro sia soltanto una strategia per aumentare l’audience generale rispetto all’imminente uscita della seconda stagione della loro serie su Prime Video, secondo Vanity Fair la crisi di Chiara Ferragni e Fedez sarebbe autentica e si starebbe aggravando di giorno in giorno. Fonti vicine alla coppia infatti avrebbero svelato alla famosa rivista di moda che Fedez sarebbe pronto a lasciare la casa condivisa con sua moglie per cercare ospitalità – almeno temporanea – da amici. Il rapper e l’influencer non hanno ancora rotto il silenzio in merito alla loro presunta crisi e sui social sono in tanti a temere il peggio.

