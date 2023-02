Elettra Lamborghini ha scritto una frecciatina via social che per molti sarebbe indirizzata contro sua sorella Ginevra.

Elettra Lamborghini ha scritto un post al veleno sui social che, per molti, sarebbe indirizzato contro sua sorella Ginevra, con cui l’ereditiera ha litigato nel 2019. Le due non avrebbero rapporti da anni e nelle ultime ore Ginevra Lamborghini ha denunciato via social di aver ricevuto alcune minacce di morte dopo aver preso parte a Casa Chi.

“Karma is a bicc. La m*** che dai/fai torna indietro…”, ha scritto la moglie di Dj Afrojack su Twitter.

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini: la frecciatina contro Ginevra

In tanti credono che in queste ore Elettra Lamborghini abbia deciso di scagliare una frecciatina contro sua sorella Ginevra che, proprio in queste ore, ha annunciato di aver dovuto interrompere il suo felice soggiorno alla Milano Fashion Week a causa di alcune minacce di morte ricevute via social. Il rumor si è diffuso a macchia d’olio in rete ma al momento Elettra Lamborghini non ha rivelato se davvero il suo post fosse riferito alla sorella, con cui è noto che abbia litigato alcuni anni fa.

Di recente Ginevra aveva confessato che tra lei e Elettra vi fosse stato un riavvicinamento, ma sulla questione non sono emersi ulteriori dettagli.

