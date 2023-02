Attraverso i social Ginevra Lamborghini ha annunciato ai fan di essere costretta a fermarsi a causa di alcune minacce ricevute.

Dopo la sua esperienza al GF Vip Ginevra Lamborghini ha ricevuto minacce di morte e insulti e a quanto pare la vicenda si è ripetuta anche dopo che, nei giorni scorsi, la sorella di Elettra Lamborghini è stata ospite a Casa Chi e ha espresso la sua opinione sui concorrenti presenti all’interno della casa.

“Ragazzi devo interrompere un attimo la mia fantastica esperienza alla Fashion Week per dire una cosa molto importante. A seguito di alcune dichiarazioni che ho rilasciato a Casa Chi su alcuni giocatori all’interno della Casa (…) Sto ricevendo minacce di morte e offese di ogni tipo, ve ne riporterò una”, ha confessato.

Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini: le minacce di morte

Ancora una volta Ginevra Lamborghini è finita nell’occhio del ciclone per alcune delle dichiarazioni da lei fatte in merito al GF Vip e ai suoi concorrenti e addirittura avrebbe ricevuto delle spaventose minacce di morte via social. La sorella di Elettra Lamborghini ha denunciato l’accaduto attraverso le sue stories in tanti si chiedono se intraprenderà delle misure legali per cercare di tutelarsi.

Ginevra è stata una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del GF Vip, da cui è stata squalificata a causa di alcune delle sue affermazioni su Marco Bellavia.

