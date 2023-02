A Michelle Impossible Katia Follesa ha ironizzato sulla liaison avuta da Michelle Hunziker e il chirurgo Giovanni Angiolini.

Dopo aver annunciato il suo addio a Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker ha infiammato le testate di gossip a causa della sua liaison con il chirurgo Giovanni Angiolini. La relazione tra i due sarebbe naufragata ormai da mesi ma la comica Katia Follesa, a Michelle Impossible, non ha perso occasione per ironizzare sulla vicenda.

“Ti dico una cosa, il mio dottore mi ha visto più volte senza vestiti di mio marito”, ha ironizzato la comica, che ha poi aggiunto riferendosi alla Hunziker: “Anche tu… quest’estate il dottore ti ha visto più volte n*da di tuo…”.

Katia Follesa: l’ironia su Michelle Hunziker e Angiolini

A Michelle Impossible inaspettatamente Katia Follesa ha fatto dell’ironia sul conto di Michelle Hunziker che, ormai da mesi, si è lasciata alle spalle la liaison con il chirurgo Giovanni Angiolini. Proprio il flirt tra i due aveva fatto infuriare l’ex marito della conduttrice, Tomaso Trussardi, che in merito alla questione aveva detto: “Una persona perbene non si infila in una relazione in crisi”.

Di recente Michelle Hunziker ha confessato a Verissimo il suo dolore per la fine del rapporto con Tomaso e ha aggiunto che spera un giorno di riuscire a trasformarlo in qualcosa di positivo, così come avvenuto con il suo altro ex marito, Eros Ramazzotti.

