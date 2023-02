Bianca Guaccero ha rotto il silenzio in merito al gossip che la vorrebbe impegnata in una relazione segreta con Gilles Rocca.

Appena 24 ore dopo l’annuncio d’addio tra Gilles Rocca e Miriam Galanti, sui social si è sparsa la voce che l’attore avesse una liaison top secret con la conduttrice Bianca Guaccero. La stessa Guaccero ha rotto il silenzio sulla questione e attraverso le sue stories via social ha affermato:

“Allora ragazzi, sono qui per smentire l’ennesimo articolo che mi vede impegnata con l’ennesima persona soltanto perché abbiamo lavorato insieme durante Tale e Quale. Prima c’è stato Pierpaolo Pretelli, ora c’è Gilles Rocca. Sono dei carissimi ragazzi ma io con questi gossip non c’entro nulla, quindi ci tengo a precisarlo. Invito alcuni dei cari amici giornalisti a rivolgere l’attenzione ad altri gossip più veritieri di questi. Grazie“.

A quanto pare non c’è nulla di vero nei rumor che vorrebbero Bianca Guaccero e Gilles Rocca impegnati sentimentalmente e attraverso i social la conduttrice ha smentito con fermezza la vicenda.

Solo poche ore fa l’attore aveva annunciato via social il suo addio – dopo 14 anni insieme – alla storica compagnia Miriam Galanti. Al momento non è dato sapere quali siano state le cause dell’addio tra i due e Rocca ha chiesto di rispettare la sua privacy in questo momento per lui particolarmente delicato. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se l’attore riuscirà presto a trovare un nuovo amore.

