Aurora Ramazzotti ha deciso di fare chiarezza sulla data di nascita del suo bambino dopo le domande insistenti da parte dei fan.

Molto presto Aurora Ramazzotti darà alla luce il suo primo figlio e, in queste ore, lei stessa ha voluto rispondere ai tanti fan che, non appena lei si assenta dai social, le chiedono se abbia già partorito. Aurora ha precisato nelle sue stories che mancherebbe oltre un mese alla nascita del piccolo e ha affermato ironica:

“Per quanto mi faccia tenerezza e piacere la vostra preoccupazione, volevo dirvi che manca più di un mese, ok? Dobbiamo ancora un po’ mantecare, tenere un po’ dentro”.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: quando nasce il figlio

A quanto pare il bambino di Aurora Ramazzotti e di Goffredo Cerza non nascerà a febbraio come molti hanno creduto finora, bensì a marzo: l’influencer ha infatti svelato ai suoi fan che mancherebbe oltre un mese alla nascita del bambino, il cui nome per ora resta top secret.

Aurora ha ringraziato i fan che si preoccupano continuamente per lei e per le sue condizioni di salute e ha precisato che ultimamente si starebbe assentando di più dai social per riposare. Nei giorni scorsi la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha mostrato ai fan uno speciale regalo che lei stessa ha deciso di realizzare per il suo bambino.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG