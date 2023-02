La crisi dei Ferragnez continua a tenere banco sui social e se n’è parlato in diretta anche a Oggi è un altro giorno.

Da giorni non si fa altro che parlare di una presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez che, secondo indiscrezioni, sarebbero stati visti discutere nel backstage di Sanremo e, da quel momento, non sono più apparsi insieme sui social. Ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Francesco Oppini ha dichiarato:

“E’ tutto a posto, le fonti non si dicono. Sì, beh qualcosa è successo si è visto c’erano anche dei filmati….“. Stefania Orlando, che era presente insieme a lui in studio, ha subito replicato.

Chiara Ferragni Fedez

Oggi è un altro giorno: lo scoop sui Ferragnez

A Oggi è un altro giorno Francesco Oppini ha affermato che, secondo fonti a lui vicine, tra Chiara Ferragni e Fedez non sarebbe in atto la crisi tanto discussa sui social. Stefania Orlando ha replicato affermando: “Beato chi ci crede scusa Francesco, secondo me è stato montato tutto ad arte, perché sta arrivando la nuova stagione dei Ferragnez”.

Il figlio di Alba Parietti è stato quindi costretto a concordare: “In effetti, non hai tutti i torti”. Al momento i due diretti interessati continuano a mantenere il massimo riserbo sulla vicenda e in tanti si chiedono se prima o poi si decideranno a mettere a tacere le voci in circolazione sul loro conto. Intanto, secondo gli ultimi rumor circolati sui social, i due vivrebbero come separati in casa.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG