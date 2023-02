Mario Giordano ha replicato al rapper Fedez che, alcuni giorni fa, aveva accusato il suo programma tv di aver indagato sul suo orientamento.

Il conduttore Mario Giordano ha rotto il silenzio dopo le accuse rivolte contro di lui dal rapper Fedez, che aveva accusato lui e il suo programma di stare facendo delle ricerche in merito al suo presunto “vero orientamento“. Fedez si era scagliato contro Giordano criticandolo anche per il suo tono di voce e per tutta risposta il conduttore a Fuori dal Coro ha detto:

“Fedez, difensore dei diritti civili, mi attacca per i difetti fisici”, e ancora: “L’altro giorno Fedez ci ha attaccato, accusandoci di una cosa che non esiste. Non indaghiamo sulle sue tendenze se*suali, non lo abbiamo mai pensato. Ci occupiamo dei problemi degli italiani, caro Fedez. Mi spiace se questo delude la sua vanità, non avremo servizi su di lei: mi dispiace”.

Mario Giordano: la replica a Fedez

In apertura a Fuori dal Coro Mario Giordano ha deciso di replicare contro Fedez che, nei giorni scorsi, si era scagliato contro di lui e il suo programma a mezzo social. In tanti avevano avuto da ridire sul comportamento del rapper che, nello scagliarsi contro Giordano, aveva anche imitato la sua voce con fare denigratorio.

“Per quanto riguarda la voce, è un mio difetto fisico che in passato mi ha anche fatto a lungo soffrire. Mi stupisce che lei, il paladino dei diritti civili, il grande difensore della civiltà sul palco di Sanremo, si attacchi ai difetti fisici degli altri. Se ha qualcosa da dirmi, lo dica su quello che penso o dico. Non si attaccano le persone sui difetti fisici, soprattutto se si è campioni dei diritti civili, non le pare?”, ha tuonato Giordano. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Da giorni ormai Fedez non appare più sui social e sono sempre di più i fan a credere che lui e sua moglie Chiara Ferragni siano in crisi.

