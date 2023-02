Gilles Rocca ha annunciato la sua rottura da Miriam Galanti e, secondo indiscrezioni, avrebbe una liaison con una conduttrice italiana.

Solo poche ore fa attraverso i social Gilles Rocca ha annunciato il suo addio alla storica fidanzata Miriam Galanti, a cui era legato da ben 14 anni. Secondo Pipol Gossip però l’attore si sarebbe presto riconsolato e oggi al suo fianco vi sarebbe nientemeno che la conduttrice Bianca Guaccero. La notizia al momento resta senza conferme e i due diretti interessati non hanno proferito parola in merito all’indiscrezione.

Gilles Rocca e Bianca Guaccero: il gossip

Non sono trascorse neanche 24 ore da quando Gilles Rocca ha annunciato via social di essere tornato single e sui social hanno già iniziato ad avvicendarsi i rumor in merito a una sua presunta liaison top secret. A lanciare lo scoop è stato il magazine Pipol Gossip, che afferma anche che l’attore e la celebre conduttrice si starebbero frequentando al segreto di tutti.

Poche ore fa, nell’annunciare il suo addio a Miriam Galanti, Gilles Rocca ha chiesto rispetto per lui e per la sua privacy in una fase tanto delicata della sua vita. “È stata una storia fantastica e non vorrei che si sporcasse con del gossip becero”, aveva scritto nelle sue stories prima di essere travolto per l’appunto da un’altra ondata di gossip.

