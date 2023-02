Secondo indiscrezioni due famose gemelle che hanno partecipato a Uomini Donne saranno nel cast dell’Isola dei Famosi.

La data di inizio dell’Isola dei Famosi è sempre più vicina e, secondo i rumor in circolazione, le gemelle Serena Enardu ed Elga Enardu saranno tra i concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi. Al momento sulla questione non vi sono conferme ma in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di saperne di più.

Ilary Blasi

Isola dei Famosi: due gemelle nel cast

A sorpresa sembra che Serena Enardu (fresca di ritorno di fiamma con il suo compagno Pago) e sua sorella gemella Elga (come lei ex volto di UeD) saranno tra le nuove naufraghe dell’Isola dei Famosi. Per il momento l’indiscrezione resta senza conferma ma in tanti, sui social, sono impazienti di saperne di più.

Il reality show anche quest’anno sarà condotto da Ilary Blasi, che tornerà in tv per la prima volta dopo la sua discussa e chiacchierata separazione dallo storico marito, Francesco Totti. La conduttrice non ha mai parlato pubblicamente della vicenda e in tanti, sui social, sono curiosi di sapere se emergeranno ulteriori particolari sulla questione durante la sua partecipazione alla nuova edizione del reality show.

