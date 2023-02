Dopo le affermazioni fatte da Ignazio La Russa a Belve l’attore Alessandro Gassmann ha scritto una frecciatina contro di lui via social.

Ignazio La Russa è finito nell’occhio del ciclone per aver affermato a Belve che, se avesse avuto un figlio gay, sarebbe stato per lui un dispiacere. Alessandro Gassmann ha scagliato una frecciatina contro il presidente del Senato scrivendo via social: “Se avessi avuto un padre str***o sarebbe stato un dispiacere”. Gassmann ha anche pubblicato accanto alla sua frase un’emoticon raffigurante un arcobaleno, da sempre usato come simbolo dalla comunità LGBT.

Alessandro Gassmann

Alessandro Gassmann contro Ignazio La Russa

In tanti hanno avuto da ridire sulle dichiarazioni fatte da Ignazio La Russa a Belve, dove tra le altre cose ha anche affermato che per lui avere un figlio gay avrebbe rappresentato un dispiacere “come se fosse Milanista”. Alessandro Gassmann, che spesso utilizza i suoi canali social per commentare tematiche legate all’attualità, non ha perso occasione per scagliare una frecciatina infocata contro il presidente del Senato, che al momento non ha replicato.

In tanti si chiedono se Ignazio La Russa risponderà alle polemiche nei suoi confronti dopo quanto da lui affermato a Belve. Al momento sulla questione non è dato sapere di più, ma in tanti si sono schierati dalla parte dell’attore e hanno condannato quanto detto dal politico.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG