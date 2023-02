Un terribile lutto ha colpito l’attore Lino Banfi, che in queste ore ha perso la sua adorata moglie Lucia Zagaria.

Rosanna Banfi, figlia del celebre attore italiano Lino Banfi, ha annunciato via social con un commovente post la scomparsa di sua madre Lucia Zagaria. La donna era stata colpita ormai da tempo dall’Alzheimer e più volte suo marito aveva parlato in diretta tv del dolore che lo affliggeva a causa delle condizioni di sua moglie (che da tempo non era più in grado di riconoscerlo). “Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio”, ha scritto Rosanna nel suo commovente post via social.

Lino Banfi: è morta la moglie

Lino Banfi sta facendo in queste ore i conti con il terribile dolore per la scomparsa di sua moglie, Lucia Zagaria.

L’attore in passato ha più volte parlato della malattia della moglie e aveva anche affermato che, senza di lei al suo fianco, la sua vita avrebbe perso ogni senso. “Non accetto che mia moglie non stia bene, la cosa che mi fa rabbia è che, dopo anni di sacrifici, avrei voluto trascorrere serenamente la vita insieme a lei”, aveva confessato Banfi a Verissimo. Al momento l’attore non ha rotto il silenzio sulla scomparsa di sua moglie ma in tanti, via social, stanno esprimendo le loro condoglianze a lui e alla sua famiglia.

