Ignazio La Russa è stato ospite a Belve ed è finito nella bufera per alcune delle sue dichiarazioni sulle donne e sulle tematiche LGBT.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa è stato ospite al salotto tv di Francesca Fagnani a Belve e, stando alle prime anticipazioni circolate in rete, ha pronunciato alcune frasi destinate a far discutere. In merito all’eventualità di avere un figlio gay infatti, La Russa ha dichiarato: “Un figlio gay? Accetterei con dispiacere la notizia, perché sarebbe un figlio che non mi somiglierebbe, sarebbe come se fosse milanista, è un paragone preciso, quello che faccio. Un padre etero vorrebbe che il figlio fosse come lui.”

Ignazio La Russa a Belve: la frase sul figlio gay

Ignazio La Russa è finito nell’occhio del ciclone a causa di alcune anticipazioni legate alla sua intervista a Belve, dove si è sbilanciato su tematiche LGBT, sulla politica e molto altro. Le frasi sull’ipotetico figlio gay non sono le uniche che La Russa ha pronunciato e che sono destinate a far discutere: il presidente del senato infatti ha anche parlato dell’aspetto estetico delle donne nel centrodestra.

“Il livello estetico delle donne nel centrodestra è diminuito, è aumentata la qualità, a sinistra non guardo…. Io amo il genere femminile“, ha affermato. Quale sarà stata la reazione di Francesca Fagnani alle sue parole? In tanti sono curiosi di saperne di più.

