Gianluca Vacchi ha annunciato la scomparsa di sua madre e ha dedicato a lei un commovente post via social.

Gianluca Vacchi ha annunciato via social di aver perso la sua adorata mamma che, ormai da anni, lottava contro una grave malattia. Attraverso i social Vacchi ha scritto un commovente post dedicato alla donna ed esprimendole tutto il suo amore anche in un momento così difficile:

“Mamma, adorata mamma, che grande lezione ci hai dato in questi anni. Hai lottato come una leonessa: resistente, tenace e resiliente, hai sempre vinto senza mai farci mancare un sorriso. Hai dimostrato di essere infinitamente piu’ grande delle tremende avversità che ti hanno colpito. Da piccolo ti dicevo sempre che ti avrei sposato…si, ti amavo alla follia e sempre ti ho amato infinitamente”, ha scritto.

Gianluca Vacchi: la madre è morta

Gianluca Vacchi ha scritto un commovente post via social dedicato a sua madre, la donna che più di tutte ha contato nella sua vita fin da quando era bambino.

Nel messaggio condiviso via social l’imprenditore ha anche postato alcune foto della sua infanzia e che lo ritraggono accanto alla madre e poi ancora delle immagini di sua figlia, Blu Jerusalema, in braccio alla nonna. La fidanzata di Vacchi, Sharon Fonseca, ha subito commentato la foto scrivendo “sempre con noi” e a lei si sono uniti in tanti che hanno voluto esprimere la loro solidarietà e la loro vicinanza all’imprenditore.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG