A poche settimane dalla nascita della sua quarta figlia, Beatrice Valli si è confessata con i fan svelando alcuni attesi retroscena.

Beatrice Valli ha vissuto una gravidanza particolarmente impegnativa e, a causa dell’accorciamento del canale uterino, probabilmente sarà costretta a partorire anticipatamente la sua bambina rispetto al termine previsto. In queste ore l’influencer si è confessata con i fan dei social e ha anche svelato alcuni dettagli relativi al nome della piccola (che resterà top secret fino al momento del parto) e ai chili presi in gravidanza, che sarebbero ben 14: “Sono a +14 chili ma non mi interessa, li perderò poi dopo”, ha dichiarato l’influencer, e ancora: “Non prendetemi come esempio”.

Beatrice Valli

Beatrice Valli: il nome della figlia e i chili in gravidanza

Mancano ormai poche settimane alla nascita della quarta figlia di Beatrice Valli e in queste ore l’influencer si è confessata con i fan, svelando anche quali sarebbero i nomi in lizza per la sua bambina. Beatrice ha confessato che a lei e a suo marito piacevano i nomi Blue e Celeste ma che, essendo entrambi simili a quelli della sua seconda figlia (Azzurra), avrebbero anche altre due proposte in cantiere: “Per tagliare la testa al toro hanno pronte altre due opzioni: Alba e Matilda”, ha affermato. L’influencer ha avuto alcuni problemi durante questa quarta gravidanza e per questo sta osservando un periodo di assoluto riposo.

“Abbiamo controllato anche il collo dell’utero, che si è ancora accorciato… Al termine sicuramente non ci arrivo, ma almeno alla 37esima settimana devo arrivare”, ha ammesso nelle sue stories via social.

