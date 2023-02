Secondo indiscrezioni Elisabetta Canalis e suo marito si sarebbero lasciati da tempo, ma al momento l’ex velina non ha confermato la notizia.

Da mesi Elisabetta Canalis non si mostra via social in compagnia di suo marito Brian Perri e, secondo il settimanale di Oggi, la questione sarebbe sintomo di una rottura tra i due. L’ex velina non perde occasione per aggiornare i fan sulla sua quotidianità, dalle sfilate di moda a cui ha preso parte al tempo trascorso con la figlia Skyler Eva. Eppure del chirurgo americano – per cui aveva deciso di lasciare la sua vita in Italia – non v’è traccia, e in tanti sono curiosi di sapere se lei smentirà la notizia.

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis: la presunta rottura dal marito

Fino a un anno fa Brian Perri era spesso presente negli scatti o nelle stories condivisi via social da sua moglie, l’ex velina Elisabetta Canalis. La continua assenza degli ultimi mesi del chirurgo americano dagli scatti di sua moglie ha fatto sì che il settimanale Oggi ipotizzasse la rottura tra i due che, finora, non hanno rotto il silenzio in merito alla vicenda.

In passato Elisabetta Canalis non ha nascosto che un giorno le sarebbe piaciuto rientrare in Italia, e in tanti si chiedono se questo possa aver rappresentato un motivo di crisi tra lei e il marito. Per il momento sulla questione tutto tace e in tanti, tra i fan della showgirl, sono impazienti di saperne di più.

