Emanuela Fuin, mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi, si è scagliata con un post via social contro il Gf Vip.

Dopo esser stata ospite al Gf Vip, Emanuela Fuin ha scritto un lungo post via social per scagliarsi contro il programma che, a suo dire, avrebbe assunto delle modalità buoniste e ipocrite.

“Il GF vuole un clima ‘peace and love’ però: ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontri; toglie il GF Game Night che offriva sano divertimento; ignora le coppie carine e belle, per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità; non mostra un momento bellissimo ed emozionante come la sopresa di San Valentino di Edoardo a Micol. Siete voi a mandare il messaggio che servano le liti per essere protagonisti. Se volete un altro GF, iniziate a cambiare voi“, si legge nel messaggio pubblicato dalla madre di Edoardo nelle sue stories.

Emanuela Fuin contro il GF Vip

Emanuela Fuin ha fatto il pieno di like sui social sottolineando quegli aspetti che, secondo lei, sarebbe del tutto ipocriti al Gf Vip.

La donna in particolare ha fatto riferimento alla coppia formata da suo figlio e da Micol Incorvaia che, a suo dire, riceverebbero molte meno attenzioni di quelle riservate ad esempio a Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria (che sono stati più volti accusati dal pubblico di avere un rapporto tossico). Al momento Signorini e la produzione del programma non hanno replicato allo sfogo della donna via social e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

