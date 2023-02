Elenoire Ferruzzi ha postato uno scatto bollente sui social e ha finito per essere travolta da una valanga di critiche.

Attraverso i social Elenoire Ferruzzi si è mostrata completamente senza veli ma, probabilmente, il risultato da lei ottenuto non è stato quello sperato. In tanti infatti l’hanno presa di mira, bollando il suo scatto come “di cattivo gusto” e “volgare”. “Che caduta di stile”, le ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Ma perché?”, e ancora: “Un mostro”.

Elenoire Ferruzzi: la foto bollente

Elenoire Ferruzzi è stata una delle protagoniste indiscusse del GF Vip 7 dove, nel bene e nel male, ha attirato l’attenzione su di sé e ha acquisito moltissimi nuovi fan. In queste ore la Regina della movida milanese ha pubblicato uno scatto bollente e in cui è ritratta solamente con uno striminzito perizoma. La foto ha scatenato una valanga di critiche ma, al momento, Elenoire non ha replicato.

Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia Elenoire Ferruzzi ha più volte difeso il suo aspetto estetico e i suoi abusi con la chirurgia plastica. “Questo corpo è un capolavoro”, ha detto in un caso durante la sua esperienza al reality show. Dopo le critiche che l’hanno travolta in rete deciderà di replicare?

