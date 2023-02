In diretta tv al GF Vip Giulia Salemi ha confessato come starebbero oggi le cose tra lei e il fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Nelle ultime puntate del GF Vip Giulia Salemi non aveva fatto segreto di stare attraversando un periodo di crisi con il suo fidanzato, Pierpaolo Pretelli. A quanto pare Alfonso Signorini si è interessato alla vicenda e sarebbe riuscito a fare da “paciere” tra i due. “Giulia, il cuore batte?”, ha chiesto il conduttore in diretta, e l’influencer ha subito risposto sorridendo: “Padre Alfonso ha fatto il suo operato quindi il cuore batte!”.

Giulia Salemi

Giulia Salemi: pace fatta con Pierpaolo

A quanto pare Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono riusciti a superare il momento di crisi che avevano personalmente confessato in diretta tv. I due non hanno svelato pubblicamente i motivi per cui avrebbero attraversato un periodo no ma, per la gioia dei fan, oggi avrebbero ritrovato il sorriso.

“Dovete stare insieme non stare insieme sarebbe dare un calcio al destino. Siete tutti e due belli, amatevi!”, ha dichiarato Signorini che, evidentemente, ha contribuito a far riappacificare l’influencer e l’ex velino di Striscia. Nell’ultimo periodo sono circolate innumerevoli voci che li vorrebbero diventare marito e moglie e in tanti si chiedono quando i due annunceranno finalmente i loro attesissimi fiori d’arancio.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG