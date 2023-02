Elodie è finita al centro dell’attenzione generale per un episodio da lei raccontato nella docuserie Sento ancora la vertigine.

Su Prime Video è uscita la docuserie su Elodie Sento ancora la vertigine e la cantante al suo interno ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua vita privata. L’episodio confessato da Elodie e che sta facendo discutere di più il pubblico della rete in queste ore è relativo a una lite da lei avuta con uno sconosciuto mentre si trovava in aeroporto. La cantante avrebbe sentito dire all’uomo in questione che lei fosse sotto effetto di qualcosa e a quel punto sarebbe andata su tutte le furie:

“Sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa. Me lo sono mangiato. Gli ho urlato che ca**o avesse detto. La polizia è arrivata per calmare la situazione. Sono impazzita“, ha ammesso.

Elodie non ha mai fatto segreto di avere un carattere piuttosto impulsivo e, nelle ultime ore, ha fatto discutere il pubblico social con le sue esternazioni. In tanti sono curiosi di saperne di più sulle rivelazioni fatte dalla cantante all’interno della sua docuserie, che è incentrata sugli ultimi tre anni della sua carriera.

Oggi Elodie sembra aver finalmente trovato la serenità accanto al suo nuovo compagno, Andrea Iannone, con cui si è decisa a uscire allo scoperto pochi mesi fa. La cantante non ha fatto segreto di essere innamorata del pilota di moto Gp, e non è dato sapere come stiano oggi le cose tra lei e il suo storico ex, Marracash.

