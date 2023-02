Luciana Littizzetto è stata travolta da una vera e propria bufera via social per via del suo monologo del 20 febbraio a Che Tempo Che Fa.

Nella puntata di Che Tempo Che Fa del 20 febbraio, Luciana Littizzetto ha letto un suo monologo sul caso degli affitti impossibili, problema comune a molte città dove gli studenti fuori sede non riescono a trovare un’abitazione vivibile a un prezzo accettabile. In queste ore moltissimi utenti si sono accorti che alcuni passaggi del monologo letto dalla famosa comica erano identici a quelli postati dalla content creator Noemi Mariani, meglio nota come ‘Mangiapregasbatty’.

Lei stessa ha denunciato l’accaduto via social scrivendo: “Indignatevi nei commenti del video di ‘Che tempo che fa’. Qui si fo***no tutto, pure le idee”.

Luciana Littizzetto: il monologo copiato

In queste ore si è scatenata una vera e propria bufera contro Luciana Littizzetto, accusata dai fan di Noemi Mariani di aver copiato una sua famosissima rubrica social prendendo spunto persino da alcune battute. Al momento nessuna replica è giunta da parte della comica né dalla redazione di Che Tempo Che Fa, ma in tanti hanno tempestato i loro rispettivi canali social con messaggi e richieste di spiegazioni.

Noemi Mariani ha subito denunciato l’accaduto sottolineando come l’idea fosse stata sua e specificando anche che, non essendo Luciana Littizzetto una studentessa fuori sede, non sarebbe suo compito lamentarsi di una problematica simile.

