Selvaggia Lucarelli ha gettato alcune pesanti ombre sul monologo che Chiara Ferragni ha portato a Sanremo 2023.

Chiara Ferragni ha letto a Sanremo 2023 un monologo dedicato alla sé stessa bambina. In queste ore Selvaggia Lucarelli ha condiviso via social un messaggio scritto da Gabrielle Caunesil, moglie di Riccardo Pozzoli (storico ex della Ferragni) e che inaspettatamente sembra contenere delle similitudini proprio con quanto scritto dall’influencer 4 mesi più tardi. “Ottobre 2022, Gabrielle, la moglie dell’ex compagno di Ferragni, scriveva una lettera a se stessa bambina parlando di fragilità superate e montagne russe. Vi ricorda qualcuno, 4 mesi dopo?”, ha domandando la giornalista alla sua platea social postando il contenuto in questione.

Selvaggia Lucarelli: il monologo di Chiara Ferragni

Il monologo di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 è tornato al centro dell’attenzione generale e in queste ore Selvaggia Lucarelli ha sottolineato come il testo letto dall’influencer abbia delle incredibili somiglianze con quello scritto alcuni mesi prima da Gabrielle Caunesil, moglie del suo ex, in occasione del suo compleanno. Chiara Ferragni replicherà alla questione?

Al momento l’influencer è al centro di una bufera per via della sua presunta crisi con il marito Fedez con cui, dopo la fine del Festival, ha smesso di mostrarsi insieme. I due non hanno fatto chiarezza sulla vicenda ma, nelle scorse ore, sono stati avvistati insieme ad alcuni eventi familiari.

