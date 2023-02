Il conduttore Alfonso Signorini si è lasciato andare ad alcune confessioni bollenti con i suoi fan sui social.

Per la prima volta Alfonso Signorini si è raccontato senza filtri e senza nascondere alcuni retroscena sulla sua vita intima o sul tipo d’uomo che gli piace. A un fan che gli ha chiesto quale caratteristica lo attragga principalmente in un partner il conduttore ha risposto: “Un profumo speziato”. A chi invece gli ha chiesto cosa facesse per tirarsi sù di morale nei momenti di sconforto, il conduttore non ha nascosto che si dedicherebbe ai rapporti intimi.

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini: le confessioni bollenti

Alfonso Signorini è sempre stato estremamente riservato sulla sua vita privata e, per la prima volta, ha confessato ai suoi fan alcuni retroscena sulla sua vita sotto le lenzuola (il conduttore sarebbe single dopo la fine della sua lunga storia d’amore con Paolo Galimberti).

Il celebre padrone di casa del GF Vip non ha nascosto neanche che, nei suoi momenti di sconforto, a tirarlo maggiormente sù di morale sarebbero proprio i rapporti sotto le lenzuola ma, al momento, non è dato sapere se al suo fianco sia presente qualcuno si speciale. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più.

